Артем Резников рассказал о том, куда потратит призовые гран-при АСА: «Считаю, что неправильно, что мои родители живут в 1100 км от меня»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Артем Резников перед стартом в гран-при легкого веса АСА рассказал о том, куда потратит призовые от участия:

«Я бы купил квартиру, рядом бы купил квартиру для родителей. Они живут в 1100 км от меня. Считаю, что это неправильно»

Стоит отметить, что главный приз гран-при 200 000$, в целом же общий фонд гран-при составит 1 000 000$, который в себя включает бонусы и зарплаты всех восьми бойцов-участников.

Казахстан разрывает на старте Лиги наций: дома обыграли Азербайджан, а на выезде разобрались со словаками

«Мама, запиши меня на теннис». В столице прошел Open Air в честь юбилея Федерации тенниса и дня защиты детей

Казахстан ни разу не выигрывал у Беларуси в футболе: в 2011-м была единственная ничья, а в четырех матчах побеждали белорусы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные