Артем Резников рассказал о том, куда потратит призовые гран-при АСА: «Считаю, что неправильно, что мои родители живут в 1100 км от меня»

Артем Резников перед стартом в гран-при легкого веса АСА рассказал о том, куда потратит призовые от участия:

«Я бы купил квартиру, рядом бы купил квартиру для родителей. Они живут в 1100 км от меня. Считаю, что это неправильно»

Стоит отметить, что главный приз гран-при 200 000$, в целом же общий фонд гран-при составит 1 000 000$, который в себя включает бонусы и зарплаты всех восьми бойцов-участников.

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