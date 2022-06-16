Артем Резников не смог сделать вес перед стартом гран-при

Артем Резников не смог согнать 650 грамм, но будет допущен к бою на турнире АСА против бразильца Дави Рамоса.

В отведенное время боец не смог согнать оставшиеся 650 грамм. Боец будет допущен к четвертьфинальному бою Гран-при, но заплатит 20 процентов от гонорара сопернику, который успешно уложился в категорию. Вес Рамоса составил 70,8 кг. Об этом со ссылкой на президента ACA Алексей Яценко сообщил ММА Вестник.

Турнир пройдет 17 июня в Сочи.

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