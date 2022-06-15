Артем Резников о своем длительном простое: «Я впервые на скамейке запасных столько времени»

Казахстанский боец ММА Артем Резников перед стартом в гран-при АСА в интервью «Территории ММА» рассказал о своем длительном простое, связанным с проблемами с контрактом, а затем с разрывом мышцы груди:

«У меня никогда такого не было, я впервые на скамейке запасных столько времени. Даже, когда я ломал ключицу, через полгода уже дрался. Такого простоя никогда не было»

Казахстан снова обыграл Словакию и продолжил лидировать в Лиге наций: у команды Адиева 10 очков и два матча впереди

История казахстанского боксера Ермахана Ибраимова: ходил на разборки в 90-е, выиграл Олимпиаду в Сиднее, а позже ушел в политику

Астанов хотел доказать, что первая победа над Словакией – не случайность. У него получилось: гол Эльхана стал победным в Нур-Султане