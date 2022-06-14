Артем Резников про бой с Рамос: «Я ему покажу уровень казахстанского грепплинга»

Артем Резников уже в эту пятницу проведет первый бой в рамках гран-при АСА против Дэви Рамос.

В интервью АСА он поделился ожиданиями от боя:

«Он хороший джитсер, но он дрался и без кимоно, является чемпионом по греплингу, легенда АDCC. Но я работаю с одними из лучших грепплингов, они чемпиона Азии, так что я уверен в своих силах. Я ему покажу уровень казахстанского грепплинга»

Также Артем рассказал о том, как в его арсенале появился коронный прием «север-юг»:

«К нам в Alash Pride приехали два черных пояса по Джиу -один бразилец, один араб из Франции. Они показали прием «север-юг» и у меня сразу это началось получаться. Далее в зале КТТ я научился брать позицию, так как для него главное позиция в партере.

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