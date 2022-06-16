Исмагулов впервые подерется в основном карде турнира UFC

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Дамир «Казах» Исмагулов 19 июня проведет бой против Гурама Кутателадзе в рамках турнира UFC.

Этот бой станет вторым в главном карде и первым для Дамира в основной части турниров под эгидой UFC. Предыдущие 3 из 4 боев Исмагулова открывали прилимы, бой с Мойзесом также проходил в предварительной сетке.

Стоит отметить, что Дамир идёт в UFC на серии 4-0.

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