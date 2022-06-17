Президент Naiza готов дать 10 миллионов победителю боя Байзакова-Абилкадирова

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Вчера дзюдоистка и фотомодель с обложки Playboy Айгерми Абилкадирова заявила, что хотела бы подраться по правилам поп-ММА с блогершей Айжан Байзаковой.

На эту новость отреагировал президент лиги Naiza Нурбек Карабала, который предложил провести бой на площадке лиги, а победителю выплатить чек в 10 миллионов тенге.

 

Казахстан снова обыграл Словакию и продолжил лидировать в Лиге наций: у команды Адиева 10 очков и два матча впереди

История казахстанского боксера Ермахана Ибраимова: ходил на разборки в 90-е, выиграл Олимпиаду в Сиднее, а позже ушел в политику

Астанов хотел доказать, что первая победа над Словакией – не случайность. У него получилось: гол Эльхана стал победным в Нур-Султане

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные