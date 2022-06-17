Дамир Исмагулов уложился в вес перед боем против Кутателадзе

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Дамир Исмагулов и Гурам Кутателадзе успешно сделали вес перед боем на турнир UFC Fight Night в Остине!

Результат представителя Казахстана – 70,31 кг, а «Грузинского викинга» – 70,53 кг.

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