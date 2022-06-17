Дамир Исмагулов уложился в вес перед боем против Кутателадзе

Дамир Исмагулов и Гурам Кутателадзе успешно сделали вес перед боем на турнир UFC Fight Night в Остине!

Результат представителя Казахстана – 70,31 кг, а «Грузинского викинга» – 70,53 кг.

Казахстан снова обыграл Словакию и продолжил лидировать в Лиге наций: у команды Адиева 10 очков и два матча впереди

История казахстанского боксера Ермахана Ибраимова: ходил на разборки в 90-е, выиграл Олимпиаду в Сиднее, а позже ушел в политику

Астанов хотел доказать, что первая победа над Словакией – не случайность. У него получилось: гол Эльхана стал победным в Нур-Султане