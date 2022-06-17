Гуральски: «Алматы – мой второй дом, где было незабываемое время»

Полузащитник сборной Польши Яцек Гуральски после ухода из «Кайрата» обратился к болельщикам клуба.

«Дорогая семья «Кайрат»! Или же, уважаемый «Кайрат»! Большое спасибо за прекрасные два с половиной года, которые я провел с вами. Это было незабываемое время в моем втором доме.

Хочу сердечно поблагодарить владельца клуба и других боссов за доверие. Каждого сотрудника за помощь, на которую я всегда мог рассчитывать. Тренерам за сотрудничество и развитие моего футбола. Поклонникам за их поддержку и аплодисменты. Моему менеджеру, который подключил меня к вашему (нашему!) клубу. А главное товарищи по команде, с которыми можно было бы горы свернуть! Вы были прекрасны! «Кайрат» и Алматы навсегда останутся в моем сердце и останутся в хороших воспоминаниях у меня и у моей семьи.

Желаю клубу и моим преемникам в команде «Кайрат», чтобы они пережили в нем такое же приключение, как и я! С чемпионатом Казахстана, Кубком, выступлениями в еврокубках и такими как я – с капитанской повязкой!

Как это бывает в жизни, все хорошее слишком быстро заканчивается, но я не прощаюсь, и до встречи на футбольной тропе», – написал футболист в своем инстаграме.

Казахстан снова обыграл Словакию и продолжил лидировать в Лиге наций: у команды Адиева 10 очков и два матча впереди

История казахстанского боксера Ермахана Ибраимова: ходил на разборки в 90-е, выиграл Олимпиаду в Сиднее, а позже ушел в политику

Астанов хотел доказать, что первая победа над Словакией – не случайность. У него получилось: гол Эльхана стал победным в Нур-Султане