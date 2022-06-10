Яцек Гуральски завершил переход в «Бохум».

Полузащитник «Кайрата» вернулся в расположение сборной Польши и готовится к матчу с Нидерландами.

Ранее сообщалось, что 29-летний поляк пройдет медобследование в Германии и подпишет контракт с клубом Бундеслиги.

Казахстан разрывает на старте Лиги наций: дома обыграли Азербайджан, а на выезде разобрались со словаками

«Мама, запиши меня на теннис». В столице прошел Open Air в честь юбилея Федерации тенниса и дня защиты детей

Казахстан ни разу не выигрывал у Беларуси в футболе: в 2011-м была единственная ничья, а в четырех матчах побеждали белорусы