Гуральски завершил переход в «Бохум»

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Яцек Гуральски завершил переход в «Бохум».

Полузащитник «Кайрата» вернулся в расположение сборной Польши и готовится к матчу с Нидерландами.

Ранее сообщалось, что 29-летний поляк пройдет медобследование в Германии и подпишет контракт с клубом Бундеслиги.

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