Капитан «Кайрата» Гуральски продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге (Meczyki)

Капитан «Кайрата» Яцек Гуральски подпишет контракт с «Бохумом», который в минувшем сезоне чемпионата Германии занял 13-е место. Об этом сообщает польский сайт Meczyki.

«Отметим, что немцы не намерены платить «Кайрату» за трансфер. В связи с этим поляк уже достиг договоренности с алматинским клубом о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Уже на этой неделе Гуральски пройдет медобследование в Германии, а затем подпишет контракт» – пишет источник.

Яцек Гуральски выступает за «Кайрат» с января 2020 года. Всего за «желто-черных» сыграл 37 матчей, не отметившись результативными действиями. В этом сезоне он стал капитаном команды.

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