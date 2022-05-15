Курбан Бердыев об уходе из «Кайрата»: «Нет, такой мысли у меня нет»

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев прокомментировал матч 11-го тура Премьер-лиги против «Астаны» (0:6).

– Что можно сказать после такого результата? Виден разный уровень футболистов, их умение и мастерство. Всё разное. Сложно что-то сказать.

– Понятно, что в защите молодые ребята, но почему ничего не получилось в атаке? Хотя, вернулись Канте, играл Жоао Пауло…

– Во-первых, это функциональное состояние Канте. Во-вторых, все взаимодействия, которые были направлены на атаку, они тоже связаны с молодыми ребятами, которые должны были доставлять мяч. Наигрывали все это, но они в простых ситуациях теряют мяч, дают контратаковать…

– В соцсетях клуба пишут много комментариев о том, чтобы вы покинули пост. Вы не задумывались об этом?

– Нет, такой мысли у меня нет.

– В таком состоянии «Кайрат» не способен бороться с «Астаной»?

– Ну, вы же видели. Они делают замену и усиливают игру, у них равный состав из 18 человек. А наши замены не усиливают игру. У нас на скамейке тоже молодые игроки. Я не снимаю с себя ответственности, вы должны правильно все понять.

– Почему вы в перерыве сняли с игры вратаря Устименко?

– У него травма.

– Почему вы вновь не выпустили в стартовом составе Алыкулова, ведь игра вновь обострилась с его выходом?

– Они с Данияром Усеновым играют на разных позициях. В первом тайме мы играли 5-3-2, а Усенов был атакующим полузащитником. Во втором перешли на 5-2-3, когда вышел Алыкулов. Еще мы выдвинули в полузащиту Буранчиева, а вместо него выпустили Ткаченко.

– Перед сезоном были сказаны громкие слова о том, что «Кайрат» будет бороться за чемпионство и выход в групповой этап еврокубков. В связи с последними результатами, как вы оцениваете шансы на выполнение этих задач?

– Бороться-то мы будем. Другой вопрос, что нам каждый опытный игрок – на вес золота. У нас надолго выпал Канте, и буквально только что вернулся. Ведущую роль в составе играет Алвеш, и он пропустил две игры. Также не было Яцека. Молодые ребята стараются, но в силу своих возможностей. Когда все опытные игроки будут и, даст Бог, Маки Баньяк вернется, тогда посмотрим.

– Каков был план на эту игру?

– Всю эту неделю наигрывали взаимодействия, работали с ними. Но уровень мастерства другой, к сожалению.

– А что сейчас происходит в вашей раздевалке? Слышны крики Яцека Гуральского.

– Ребята выражают свое недовольство результатом. Там больше эмоций, потом остынут. Болезненное поражение. Сейчас пойду с ними поговорю. Опытные ребята видят, что разница в уровне совсем разная. Они привыкли бороться за чемпионство, а не проигрывать.

– А как прокомментируете слова Гуральского о том, что он хотел бы покинуть клуб летом, если будет такая возможность?

– Подтвердить не могу, но я в тот раз говорил, что у них есть предложения.

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