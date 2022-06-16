Гуральски официально покинул «Кайрат»

Капитан «Кайрата» и полузащитник сборной Польши Яцек Гуральски покинул алматинский клуб. Об этом сообщила пресс-служба «желто-черных».

Гуральски перешел в «Кайрат» в январе 2020 года. С тех пор хавбек сборной Польши провел за алматинцев 37 матчей, завоевал чемпионство и Кубок Казахстана.

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