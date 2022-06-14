Куат Хамитов: «Футбол в Казахстане будет жить, когда вы будете побеждать своими силами и не будете трогать народные деньги»

Куат Хамитов ответил спортивному комментатору Ерболу Каирову.

«Футбол в Казахстане будет жить, только тогда, когда вы будете побеждать сами, своими силами и не будете трогать народные деньги идио.ы. А побеждал я год назад, своими силами ☝», – написал боец ММА (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Каиров обратился к Хамитову после победы сборной Казахстана над Словакией.

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