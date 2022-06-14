Спортивный комментатор Каиров обратился к Куату Хамитову: «Казахстан – на первом месте в группе Лиги наций, а твои соцсети молчат»

Спортивный комментатор Ербол Каиров обратился к бойцу ММА Куату Хамитову после второй победы сборной Казахстана по футболу над Словакией (2:1) в Лиге наций.

«Помнишь, я писал, что футбол в Казахстане живет и будет жить? Казахстан – на первом месте в группе, а твои соцсети молчат. Напомни нам, когда в последний раз побеждал ты, и когда нам ждать твоего следующего боя?», – спросил он у бойца, недавно объявившего о возобновлении карьеры.

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