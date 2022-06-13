Куцка после поражения в Казахстане: «Так больше продолжаться не может»

Полузащитник сборной Словакии Юрай Куцка прокомментировал исход матча с Казахстаном:

– Они забили больше, чем мы... Трудно объяснить результат. Мы держали мяч, у нас не было моментов, мы не забивали голы, мы совершали глупые ошибки и расплачивались за них. В таких играх не бывает много моментов. Мы сказали в перерыве, что так больше продолжаться не может. Мы отдали все силы, но этого не хватило, чтобы переломить ход игры.

Мой незасчитанный гол? Каждый игрок смотрит на мяч, при движении был контакт, но я действительно не знаю, толкнул ли я его. Это футбол, судья оценил это как фол. Положение в таблице не очень хорошее, шансы на повышение все еще есть, но теперь не все в наших руках. Мы должны что-то изменить, чтобы на поле все выглядело по-другому.

После четырех туров Лиги наций Казахстан занимает первое место в группе. Следующую встречу подопечные Магомеда Адиева проведут 22 сентября июня дома против Беларуси. Завершится групповой этап Лиги наций выездной игрой с Азербайджаном.

Смотреть гол Яна Вороговского в ворота Словакии

Эльхан Астанов забил дебютный гол за сборную Казахстана, удвоив счет со Словакией

Казахстан снова обыграл Словакию и продолжил лидировать в Лиге наций: у команды Адиева 10 очков и два матча впереди