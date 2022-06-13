Казахстан открыл счет в 4-х матчах Лиги наций подряд. Это рекорд для сборной

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Сборная Казахстана открыла счет в матче четвертого тура против Словакии усилиями Яна Вороговского.

Таким образом Казахстан забивает первым в четвертом матче кряду. Для национальной команды это лучший показатель в истории турниров под эгидой УЕФА.

Рекордная серия за все время существование сборной была зафиксирована в 2001 году. Тогда Казахстан забивал в шести играх кряду в рамках азиатской квалификации на ЧМ.

Смотреть гол Яна Вороговского в ворота Словакии

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