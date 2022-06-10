Президент лиги Naiza о первом сопернике Жубаныша в профи

Самый титулованный боец ММА среди любителей Багдат Жубаныш подписал контракт с лигой Naiza. Президент лиги Нурбек Карабала ответил на вопрос о первом сопернике Багдата в профи:

«Пока рано говорить об этом. Я бы хотел увидеть бой с Казбеком Сагыном. У них есть история в любителях. Многие ждут этот бой. Но какие бы они не были любителями, нужно проявить в профи. Как они наберут рекорд, то тогда можно поговорить об этом»

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