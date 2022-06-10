Фаниль Рафиков о возможности боя с Маратом Балаевым: «Naiza – мой дом, кто покусится на него, будет похоронен в нем»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков о возможности боя с Маратом Балаевым:

«Спасибо сопернику Фахраджону Машрапову, без него бой не состоялся бы. Мной была проделана большая работа, не хотелось, чтобы это все было в пустую, простаивать. Но на этом уважение заканчивается. Завтра будет битва. Хочу сказать также спасибо Нурбеку Карабала, за усилия, чтобы организовать этот бой. Что касается Марата Балаева, то это было все шуточно, сейчас это нереально. Конечно, если лига и болельщики захотят этот бой, то как говориться, Naiza – мой дом, кто покусится на него, будет похоронен в нем»

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