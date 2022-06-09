Рафикову нашли соперника на Naiza40

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков из-за снятия соперника рисковал остаться без боя на Naiza40.

Но в последний момент соперник все-таки найден. Им станет узбек Фарходжон Машрапов (4-2). Представитель Узбекистана уже успел провести один бой в Naiza, нокаутировав Самира Ахмедова в первом раунде.

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