Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков остался без соперника на турнир Naiza 40, об этом он объявил на своей странице в Инстаграм:

«Мой соперник по личным причинам снялся с боя, наверно, он скоро сам их назовет. Осталось всего несколько дней до турнира, если есть иностранцы, которые хотят подраться- пишите на страницу лиги. Договоримся по весу, я готов принять любой вызов».

Турнир Naiza 40 пройдёт 11 июня в Алматы.

Гол Аслана Дарабаева в ворота Словакии

Казахстан разрывает на старте Лиги наций: дома обыграли Азербайджан, а на выезде разобрались со словаками

Словацкий след в казахстанском футболе: доминирование Вайсса, намеки Шкрлика на договорняки и пугающие жертвоприношения