Фаниль Рафиков остался без соперника

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков остался без соперника на турнир Naiza 40, об этом он объявил на своей странице в Инстаграм:

«Мой соперник по личным причинам снялся с боя, наверно, он скоро сам их назовет. Осталось всего несколько дней до турнира, если есть иностранцы, которые хотят подраться- пишите на страницу лиги. Договоримся по весу, я готов принять любой вызов».

Турнир Naiza 40 пройдёт 11 июня в Алматы.

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