Марат Балаев отреагировал на отказ от боя соперника Рафикова: «Я как раз туда еду»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков остался без соперника на турнир Naiza 40, о чем вчера объявил в социальных сетях.

Пост «казахстанского МакГрегора» о том, что он готов к любому вызову от иностранного бойца, готового приехать в Алматы 11 июня, собрал много комментариев. В том числе известный российский боец, экс-чемпион АСА Марат «Мотиватор» Балаев оставил комментарий: «Я как раз туда еду».

Марат везёт на турнир двух своих воспитанников, сам же он не выступает с июля 2021 года, когда выиграл решением бразильца Жоао Ногейра.

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