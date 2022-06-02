Магомед Кабардиев о казахстанском флаге и бое с Фанилем: «Эта история осталась в октагоне»

В подкасте «Pro Mma Kz» один из претендентов на вакантный титул чемпиона Naiza в легком весе Магомед Кабардиев ответил на вопрос про гражданство и выход на бои под казахстанским флагом:

«У меня российское гражданство, но я уже 7 лет живу в Казахстане, через пару дней должен получить вид на жительство. Мне в Naiza сказали, что флаг на табло смогут вывести только тогда, когда получу вид на жительство. Так что скоро на бой будем выходить под казахстанским флагом»

А также Кабардиев рассказал о том, когда состоится титульный бой и будет ли он с Фанилем Рафиковым, который бросил вызов Магомеду после яркой победы над Лазаро: «Мы видим кард предстоящего турнира NAIZA 40, значит история с Фанилем осталась там в октагоне. По плану у меня в августе титульный бой, сейчас ищут соперника»

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