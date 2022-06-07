Бойцы NAIZA 40 проведут открытую тренировку на улице

Бойцы ММА, которые выступят на юбилейном турнире NAIZA проведут тренировку на улице в Алматы.

10 июня на Алматинском Арбате (пересечение Жибек Жолы и Панфилова) в 16:30 пройдёт открытая тренировка, пресс-конференция и стэрдаун основных бойцов турнира.

Напомним, что 11 июня будут разыграны два чемпионских пояса – Нургали Нургаипулы (2-0) оспорит титул в полутяжелом весе с Олжасом Абзалиевым (1-0), а Дильшода Умарова (1-0) в бою с Валерией Карыгиной (4-6-1) поборются за первый в истории женский титул в наилегчайшем весе.

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