Жан Кособуцкий – чемпион WBC International

В Гамбурге состоялся бой за титул чемпиона WBC International между казахстанцем Жаном Кособуцким и французом Жоаном Дюопа.

Бой был рассчитан на 10 раундов, но завершился пройдя лишь половину дистанции. Дюопа отказался выходить на шестой раунд.

Таким образом, Жан Кособуцкий одержал восемнадцатую победу в своей профессиональной карьере и завоевал второстепенный пояс WBC.

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