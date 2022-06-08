Жанибек Алимханулы хочет нокаутировать Канело

Казахстанский боксер, временный чемпион мира по версии WBA Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) в интервью журналу The Ring рассказал о своих дальнейших планах:

«В Казахстане каждая моя победа — это праздник, все поздравляют меня. Я рад, что смог порадовать болельщиков. Но я не хочу праздновать. Я буду праздновать, когда нокаутирую чемпионов. Я все еще голоден, я ищу чемпионов. Надеюсь, что моим следующим соперником будет чемпион мира или известный боксер. Я хочу нокаутировать всех звезд бокса. Я нокаутирую Чарло и Андраде, а потом «Канело» и Бенавидеса»

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