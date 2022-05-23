Асу Алмабаев и Фаниль Рафиков провели мастер-класс в горах

В горах Алматы прошел эко кросс с бойцами NAIZA 40 и с командой DAR Team.

Бойцы вместе с детьми собрали мусор в алматинских горах, призвали к осознанному экологическому отношению казахстанцев в своих соцсетях. Как сообщают организаторы, подобные эко прогулки нужно проводить чаще и уже с малых лет прививать детям эко традиции.

В рамках эко кросса Naiza 40 именитые бойцы Асу Алмабаев, Фаниль Рафиков и Казбек Сагын провели мастер-класс по самообороне детям подросткового клуба «Vavilon teens», разминку и устроили битву взглядов.

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