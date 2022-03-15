Агапова назвала дату следующего боя: «Менеджер ищет мне бой на август»

Казахстанка Мария Агапова после поражения от Марины Мороз провела работу над ошибками и назвала дату следующего боя.

«Болячки с прошлой боевой недели еще не зажили, но я уже работаю. Мы убрали несколько ударных классов в неделе, заменили их на борьбу с джиу-джитсу. Также мы добавили несколько классов с Филипом сенсеем. С ним я буду практиковать джиу-джитсу в ги. (Я не боролась в ги совсем).

Менеджер уже ищет мне бой на август. Также, после поражения я решила починить свой нос. Я хотела это сделать после боя с Сабиной Мазо, но отложила операцию. Теперь я точно решилась. В ближайшее время меня починят, и я больше не буду так умирать в боях. В общем проводим работу над ошибками, чинимся. Скоро будут новости по поводу нового боя», — написала Агапова на своей странице в Instagram.

«Кайрат» и «Астана» – лидеры по подписчикам в соцсетях. Болельщики любят Instagram, а в Twitter зарегистрировались только 6 клубов

Байсуфинов в сборной – история без счастливого конца: обокрали Украину и Боснию, но без шансов проиграли французам и даже македонцам

Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам