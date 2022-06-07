Галымжан Жасланов дебютирует в российском Поп-мма против чемпиона по пощечинам

Казахстанский боец Галымжан ТТ Жасланов, который не так давно дебютировал в ММА победой в лиге Naiza проведет дебютный бой в российском ПОП-ММА.

Галымжан выступит в лиге «Наше дело» и подерётся с чемпионом России по пощечинам Василием «Пельменем» Камоцким.

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