Галымжан Жасланов дебютирует в российском Поп-мма против чемпиона по пощечинам

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Казахстанский боец Галымжан ТТ Жасланов, который не так давно дебютировал в ММА победой в лиге Naiza проведет дебютный бой в российском ПОП-ММА.

Галымжан выступит в лиге «Наше дело» и подерётся с чемпионом России по пощечинам Василием «Пельменем» Камоцким.

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