Ильяс Хамзин бросил вызов Тимуру Никулину

Этнический казах Ильяс Хамзин, выступающий в лиге RCC на своей странице в Instagram сделал любопытный вызов. Адресатом, которого стал известный по кулачным боям Тимур Никулин:

«По боксу ехала. В маленьких или больших перчатках, без разницы»

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