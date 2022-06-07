Ильяс Хамзин бросил вызов Тимуру Никулину

Теги MMA RCC Sports.ru - Казахстан Тимур Никулин Ильяс Хамзин Спорт Казахстана

Этнический казах Ильяс Хамзин, выступающий в лиге RCC на своей странице в Instagram сделал любопытный вызов. Адресатом, которого стал известный по кулачным боям Тимур Никулин:

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