Рафиков проведет бой с опытным киргизом

Лига Naiza опубликовала полный кард юбилейного 40 турнира, в рамках которого пройдет возвращение в октагон Фаниля «Ногая» Рафикова(20-5).

Рафиков бросал горские вызовы, но желаемые бои так провести не удалось. Тем не менее соперник более, чем достойный – киргиз Санжар «Сапсан» Ажибаев (22-8). Ажибаев имеет опыт выступления в таких лигах, как АСА, Alash Pride, Open FC, WEF, GFC.

Поединок состоится 11 июня.

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