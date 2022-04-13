Фаниль Рафиков может провести бой с непобежденным армянином

Вчера в сети появилась информация, что непобежденный армянский боец ММА Наир Меликян (9-0) может провести бой в лиге Naiza.

Один из представителей бойца обратился к президенту лиги с просьбой дать им бой с лучшим в категории до 70 кг.

На этот вызов откликнулся экс-чемпион лиги Фаниль Рафиков (20-5): «Просите лучшего, лучший вам и отвечает. Нурбек Карабала, сделайте бой с этим бойцом. Жду время и дату»

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