Чемпион One Championship обратился к Кайрату Ахметову

Казахстанский боец One Championship Кайрат Ахметов одержал очередную победу в лиге над японцем Вада.

Через Инстаграм бойца UFC Сергея Морозова к Кайрату обратился чемпион сингапурской лиги в весе Ахметова бразилец Адриано Мораес: «Кайрат, поздравляю! Ты очень сильный!» Напомним, что Ахметов и Мораес дважды встречались, счёт у них 1-1.

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