Кайрат Ахметов победил Тацумицу Ваду

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Казахстанец Кайрат Ахметов победил японца Тацумицу Ваду единогласным решением судей.

34-летний Ахметов продлил свою серию до пяти побед – все решением. А всего это 26 победа казахстанца в ММА при двух поражениях.

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