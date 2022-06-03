Кайрат Ахметов победил Тацумицу Ваду

Казахстанец Кайрат Ахметов победил японца Тацумицу Ваду единогласным решением судей.

34-летний Ахметов продлил свою серию до пяти побед – все решением. А всего это 26 победа казахстанца в ММА при двух поражениях.

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