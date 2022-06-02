Саят Абдрахманов о бое Кайрата Ахметова: «Нужно показать максимум»

Менеджер бойцов UFC Саят Абдрахманов, также представляющий интересы Кайрата Ахметова, в интервью sports.kz рассказал о бое своего подопечного против японца Вада:

«Тацумицу Вада — действительно хороший опытный соперник, который побеждал серьезных бойцов. Поединки с ним никогда не бывают легкими — и здесь Кайрату нужно будет показать свой максимум, чтобы уверенно пройти японца. И не оставить никаких вопросов потом по поводу того, кто является следующим претендентом на пояс»

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