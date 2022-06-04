Кайрат Ахметов поделился планами после победы над Вада

Казахстанский боец ММА Кайрат Ахметов после победы над японцем Вада в рамках One Championship поделился своими дальнейшими планами:

«Всем спасибо за поддержку. Не расслабляемся. Следующая остановка — бой за титул», — написал в инстаграме Ахметов.

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