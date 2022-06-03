Кайрат Ахметов после боя: «Я готовился, не покладая рук»

Казахстанский боец Кайрат Ахметов (26-2) высказался о победе над японцем Тацумицу Вадой (23-12-2-1) на турнире ONE FC 158 в Сингапуре:

«Очень тяжелый бой был. Я знал, что мой соперник — очень сильный боец, он дрался с именитыми бойцами. Я усердно готовился, не покладая рук. Спасибо моему тренеру — это он вышел на этот пик»

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