Саят Абдрахманов прокомментировал поражение Жумагулова: «Судейский беспредел»

Менеджер казахстанских бойцов UFC Саят Абдрахманов прокомментировал весьма спорное поражение Жалгаса Жумагулова американцу Джеффу Молине:

«Даже соперник знал, что проиграл и стал уходить, когда объявили 30-27. Судейский беспредел»

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Казахстан обыграл Азербайджан в Лиге наций: встречу перевернул дубль Аймбетова во втором тайме

Магомед Адиев: «Тренер Азербайджана много говорит. Мы – сборная, которая старается мало говорить и больше делать»