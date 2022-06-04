Саят Абдрахманов прокомментировал поражение Жумагулова: «Судейский беспредел»

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Менеджер казахстанских бойцов UFC Саят Абдрахманов прокомментировал весьма спорное поражение Жалгаса Жумагулова американцу Джеффу Молине:

«Даже соперник знал, что проиграл и стал уходить, когда объявили 30-27. Судейский беспредел»

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