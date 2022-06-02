Жалгас Жумагулов о проблеме в подготовке к бою с Малинов: «Со спарринг-партнерами у меня проблема»

Боец UFC Жалгас Жумагулов в интервью Vesti.kz рассказал о проблеме, с которой он столкнулся во время подготовки к бою с Молиной:

«Если честно, то вот со спарринг-партнерами у меня проблема, со мной никто не стоит, постоянно меняются. Все говорят, что я как человек хороший, а как спарринг-партнер – нет. (Улыбается) Из-за того, что я зарубаюсь. Ну как зарубаюсь... Они сами начинают со мной рубиться, а я же не буду в ответ осторожно работать, и тоже начинаю. Был боец, который начал со мной спарринговать. Я только приехал, акклиматизацию прошел, у нас был первый спарринг. И за этот спарринг я его раз пять уронил. После этого он сказал, что со мной в паре стоять не будет. Потом Морозов мне помогал спарринговать. И тоже, знаешь, раза четыре мы с ним постояли, а в пятый раз он решил пройти мне в ноги, я уширо (удар ногой из карате. – Прим. ред.) пинал и ему попал в глаз. После этого мы тоже перестали спарринговать. У меня было очень мало спаррингов»

Сколько звезд футбола ты знаешь? Пройди новый тест от Sports.ru Казахстан

Предпоследняя строчка вместо борьбы за плей-офф – это печально, но ожидаемо: 5 причин неудач Казахстана на ЧМ

«Многие говорят, что это не женский вид спорта, но мир меняется». Сора Рахмонова о брате, спаррингах с мужчинами, бабушке-борце и женском ММА в Казахстане