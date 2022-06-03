Жумагулов оказался тяжелее Молины

Прошла официальная церемония взвешивания перед турниром UFC VEGAS 56.
Казахстанец Жалгас Жумагулов показал на весах 57,15 кг. Его соперник американец Джеффри Молина – 56,92 кг.
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