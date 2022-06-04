Жумагулов проиграл раздельным решением Молине

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов проиграл раздельным решением судей американцу Джеффк Молине. Два судьи отдали 29:28 разделив между Жако и Молиной, а третий судья засчитал все три раунда в пользу американца.

Для 33-летнего казахстанца это четвертое поражение в пяти боях в промоушене.

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