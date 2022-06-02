Жумагулов о бое с Аскаровым: «Меня не интересует»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Аскар Аскаров Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов отказался от идее боя с россиянином Аскаром Аскаровым, который сейчас идет в лидерах рейтинга дивизиона UFC:

«Нет, идея боя с Аскаром меня не интересует. У нас братские народы. Также я общаюсь хорошо с его друзьями. Не хотелось бы… К тому же, он далеко в рейтингах от меня стоит. Спорный бой Аскарова с Кара-Франсом? Бой равный, можно было отдать победу и туда, и туда», – приводит слова Жумагулова Риа Новости.

Сколько звезд футбола ты знаешь? Пройди новый тест от Sports.ru Казахстан

Предпоследняя строчка вместо борьбы за плей-офф – это печально, но ожидаемо: 5 причин неудач Казахстана на ЧМ

«Многие говорят, что это не женский вид спорта, но мир меняется». Сора Рахмонова о брате, спаррингах с мужчинами, бабушке-борце и женском ММА в Казахстане

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные