Жумагулов о бое с Аскаровым: «Меня не интересует»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов отказался от идее боя с россиянином Аскаром Аскаровым, который сейчас идет в лидерах рейтинга дивизиона UFC:

«Нет, идея боя с Аскаром меня не интересует. У нас братские народы. Также я общаюсь хорошо с его друзьями. Не хотелось бы… К тому же, он далеко в рейтингах от меня стоит. Спорный бой Аскарова с Кара-Франсом? Бой равный, можно было отдать победу и туда, и туда», – приводит слова Жумагулова Риа Новости.

Сколько звезд футбола ты знаешь? Пройди новый тест от Sports.ru Казахстан

Предпоследняя строчка вместо борьбы за плей-офф – это печально, но ожидаемо: 5 причин неудач Казахстана на ЧМ

«Многие говорят, что это не женский вид спорта, но мир меняется». Сора Рахмонова о брате, спаррингах с мужчинами, бабушке-борце и женском ММА в Казахстане