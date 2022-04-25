Казахстанский чемпион WBA поделился своими впечатлениями от знакомства с Канело

Чемпион WBA International, казахстанский боксер Евгений Павлов рассказал о первой встрече со звездным мексиканцем, абсолютным чемпионом мира в суперсредней категории Саулем «Канело» Альваресом:

«Все думают, что чемпионы мира все такие возвышенные. А мы зашли в зал «Канело» — пришли чуть раньше него, и пока ходили, смотрели, там другие ребята тренировались. И тут «Канело» заходит, к каждому из нас подходит, за руку здоровается, как будто мы с ним уже давно знакомы или его друзья. Нас это больше всего удивило, что он проявил уважение к нам, хотя он и знать не знал, кто мы такие. Он чемпион, столько боев провел на профессиональном ринге, а показал свою простоту» — рассказал в интервью пресс-службе Suleimen Promotions Павлов.

Игрок «Астаны» буквально отобрал мяч у одноклубника, чтобы забить: забавный случай из КПЛ

«Надо его вынести, а то будет говорить…»: Болельщики отреагировали на бой Морозов – Пайва в UFC

Седьмой тур КПЛ полон сюрпризов: «Тобол» и «Кайрат» проиграли, «Астана» разгромила «Каспий», но клуб из Актау по-прежнему первый