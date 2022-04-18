Канело о казахстанских боксерах: «Очень сильные, поздравляю Казахстан с там, что у вас такие ребята»

Абсолютный чемпион мира во второй средней весовой категории мексиканец Сауль «Канело» Альварес для пресс-службы Suleimen Promotion выссказался о казахстанских боксерах:

«Казахстан имеет очень хороших боксеров. Несколько недель назад к нам в тренировочный лагерь присоединились боксеры из Казахстана. Очень сильные боксеры, поздравляю Казахстан с тем, что у вас имеются такие ребята. Я обязательно хочу посетить вашу страну в скором будущем».

В лагере мексиканца тренируются казахстанцы Абильхан Аманкул, Абылайхан Жусупов, Евгений Павлов, Бек Нурмаганбет, а также Айдос Ербосынулы, который был спарринг-партнером Канело, помогая тому готовиться к поединку с Дмитрием Биволом.

Видмон – яркий новичок «Актобе»: француз уже в списке бомбардиров, а его гол стал лучшим в марте

«Первый раз в Казахстане наслаждаюсь игрой в футбол». Манзорро о Благоевиче, переходе в «Астану» и сборной Франции

Изучаем спонсорство в казахстанском футболе: букмекеры и вода почти у всех, большой уклон в общепит, но есть и нетипичные истории