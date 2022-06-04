Малый сыграл 55-й матч за сборную Казахстана и догнал Карповича

31-летний защитник «Тобола» Сергей Малый в матче против сборной Азербайджана (2:0) сыграл свой 55-й матч в составе сборной Казахстана по футболу.
Воспитанник луганского футбола Сергей Малый стал шестым футболистом, сыгравшим 55 и более матчей в составе сборной Казахстана. Его дебют состоялся 5 марта 2014 года в турецком Кунду, в товарищеском матче против сборной Литвы (1:1). Матч Лиги Наций против сборной Азербайджана (2:0) стал 55-м.
Рекордсмены сборной Казахстана 1992-2022 (на 04.06.2022):
1. Самат Смаков – 76 матчей;
2. Руслан Балтиев – 73;
3. Нурбол Жумаскалиев – 58;
4. Юрий Логвиненко – 57;
5-6. Андрей Карпович – 55;
5-6. Сергей Малый – 55.
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