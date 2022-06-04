Товарищеский матч. Команда друзей Карповича переиграла «Елимай»

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В Семее на стадионе «Спартак» встретились «Елимай» и команда друзей Андрея Карповича.

В результативной встрече минимальную победу одержала команда друзей Карповича.

Елимай – команда друзей Карповича – 4:5

«Елимай»: Сергей Бойченко, Болат Райсханов, Асхат Альжаксин, Кайрат Аубакиров, Андрей Богомолов, Роман Богомолов, Борис Глушков, Азат Ерсалимов, Сергей Еремин, Аскар Жанузаков, Марат Искулов, Юрий Куликов, Сергей Обрядов, Алексей Романов, Асет Сакенов, Виктор Синенко, Самат Смаков, Виктор Ставский, Виталий Ушаков и Андрей Орлов.

Главный тренер: Нуржан Десембаев. 

Голы: Ерсалимов, 4, 47, Ушаков, 32, Аубакиров 60.

Команда друзей Карповича: Юрий Ишутин, Давид Лория, Игорь Авдеев, Роман Адамов, Андрей Акопянц, Али Алиев, Улугбек Асанбаев, Кайрат Аширбеков, Дмитрий Бяков, Ержан Джамбиров, Константин Заречный, Фархадбек Ирисметов, Денис Колодин, Дмитрий Кудряшов, Евгений Ловчев, Сергей Лабодовский, Антон Рогочий, Федор Симиниди, Евгений Тарасов, Игорь Солошенко, Ренат Абдулин, Мурат Тлешев, Антон Чичулин и Туган Хамхоев.

Главный тренер: Курбан Бердыев.

Голы: Аширбеков, Кудряшов, 33, Адамов, 33, 59, Карпович, 57.

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