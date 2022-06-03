Анонсирован бой Асханова в Brave

Казахстанский боец Ильяр Асханов второй бой в лиге Brave проведет 18 июня в Бухаре, Узбекистан.

Его соперником станет местный боец Хусан Атабаев (9-2) с опытом выступления в АСА, Eagle Fc и местных лигах.

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