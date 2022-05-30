Джеф Молина о бое с Жумагуловым: «Он боевитый, но я лучше во всех аспектах»

Американец Джеф Молина, которому уже 4 июля предстоит подраться с Жалгасом Жумагуловым в рамках UFC, высказался о казахстанце:

«Жумагулов — боевитый, качественный оппонент. Думаю, что его рекорд в UFC на самом деле не говорит о том, к какому типу бойцов он относится. У него в резюме есть несколько больших побед. Он побил Али Багаутинова, Тайсона Нама, Тагира Уланбекова, и я чувствую, что у него нет того блеска, который был у него вне UFC. Он дрался с неcколькими жесткими соперниками.

Тем не менее, я считаю, что действительно лучше него во всех аспектах. И лучше всего я справляюсь с парнями, вроде него. Он ниже ростом, коренастее, имеет телосложение пожарного гидранта. Они любят выбрасывать мощные хуки и оверхенды. Я чувствую, что дрался с его уменьшенной версией в «Претендетской серии», — высказался в интервью Cageside Press Молина.

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