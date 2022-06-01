Жумагулов о следующем бое: «Если надо будет зарубиться, то зарубимся»

В ночь с 4 на 5 июня на UFC Fight Night 207 выступит Жалгас Жумагулов (14-6). Соперником казахстанского спортсмена будет американец колумбийского происхождения Джефф Молина (10-2).

Жалгас в интервью sportx.kz рассказал о своих ощущениях перед боем: «У меня все хорошо, все идет по плану. Я сейчас на пике и считаю, что сейчас у меня лучшая форма за всю карьеру. Сейчас весосгонка и есть один минус, что на восстановление будет очень мало времени. Я буду драться рано и поэтому мы ограничены во времени. Чувствую себя хорошо, уверенно, бой покажет, насколько я готов. Я приложил все усилия, чтобы подойти к этому поединку готовым во всех аспектах и победить. На это я настроен. По сопернику могу сказать, что он молодой парень. Любит зарубиться, постоянно меняет стойки, выбрасывает много джебов, много бьет ногами. У него хорошая выносливость, но у меня тоже с этим проблем нет. Постараюсь переиграть его на опыте, а если надо будет, то и зарубимся».

Бой Жалгаса Жумагулов будет третьим в предварительном карде.

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