Лидер женской сборной Казахстана по ММА дебютирует в профи

Лидер женской сборной Казахстана по ММА Аян Турсын дебютирует в профи в рамках турнира лиги OCTAGON, который пройдёт 10 июня в Алматы.

Ее соперницей станет также дебютант из Турции Гюлистан Туран.

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