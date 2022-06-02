Деметриус Джонсон дал прогноз на бой Ахметов – Вада

Легенда ММА, выступающий сейчас в One Championship Деметриус «Мышонок» Джонсон поделился своим мнением о бое Кайрата Ахметова и Тацумицу Вада:

«Думаю, что у Кайрата Ахметова есть преимущество в борьбе. Похоже, он смог бы выполнить план игры. Мы никогда не дрались, но он и раньше был чемпионом. Он дважды дрался с Адриано. Это будет хороший бой. Вада очень длинный и у него отличный бокс. Я имею в виду, что он уже давно в игре. Я считаю, что у него отличный набор навыков, он очень вынослив»

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